У Львові сьогодні - Свято Пампушки

У Львові сьогодні відзначать Свято Пампушки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Львівської міської ради, урочисте відкриття Свята Пампушки відбудеться на площі перед Оперним театром, а саме дійство - в Шевченківському гаї Львова.

Учасники свята зможуть спробувати пампушки, приготовані за різними рецептами, і взяти участь в їх приготуванні.

«Торішнє приготування і споживання пампушок під час різдвяних свят прямо на вулицях старовинного Львова настільки захопило львів`ян, що цього року воно переросло в окреме свято – Свято Пампушок», - відзначили в прес-службі Львівської міськради.