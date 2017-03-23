Ситуація в Київському метрополітені загрожує зупинкою роботи підземки - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що ситуація у Київському метрополітені загрожує зупинкою роботи підземки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кличка, про це він сказав на початку засідання Київради.

Кличко закликав депутатів Київради звернутися до Верховної Ради, Кабінету міністрів та СБУ, щоб ініціювати розгляд питання щодо боргу Київського метрополітену на засіданні Ради національної безпеки та оборони, оскільки ситуація, що склалася, може загрожувати зупинкою столичного метро.

“Загрозлива ситуація склалася навколо боргу “Київського метрополітену”, рахунки якого, як ви знаєте, арештовано за рішенням суду. Коротко нагадаю історію питання. У 2009 році тодішня столична влада уклала договір про придбання 100 вагонів метро на умовах фінансового лізингу з компанією “Укррослізинг”. У період з 2010-го по 2013 рік Київ заборгував цьому підприємству майже 2 млрд грн”, – наголосив Кличко.

Читайте такожВ "Київавтодорі" розповіли про плани з капітального ремонту столичних доріг влітку 2017 року

За словами мера, у 2015 році Київрада почала вивчення умов і наслідків цієї угоди, а в березні минулого року звернулася до прокуратури з вимогою розслідування ситуації, що склалася, у зв’язку з претензіями “Укррослізингу”.

“Як ви знаєте, за позовом цієї компанії суд арештував 100 вагонів столичного метро”, - додав Київський міський голова.

“У червні 2016-го я звернувся до парламенту, уряду, Служби безпеки з тим, аби був ініційований розгляд цього питання Радою нацбезпеки та оборони, щоб ми не постали перед загрозою зупинки метро. Але - ні реакції, на яку я розраховував, ні будь-якої відповіді на звернення не надійшло. 2 березня цього року я звернувся ще раз. Результат – такий самий”, - заявив Кличко.

Днями, за словами мера Києва, за постановою суду виконавча служба арештувала тепер вже рахунки комунального підприємства “Київський метрополітен”.

“А це пряма загроза паралізації роботи і зупинки столичного метро. Тобто, нас змушують сплатити старі борги, які хтось брав, - підкреслив Кличко. - У такій ситуації я звертаюся до депутатів, які представляють інтереси киян, тепер від імені Київради звернутися до Верховної Ради, Кабінету міністрів та СБУ, щоб ініціювати розгляд цього питання на РНБО. І в стислі терміни. Щоб метро у Києві не зупинилося!”.

За його словами, це питання дуже важливе для міста, адже щодня 1,5 млн людей у Києві користуються метро, тож не можна допустити, щоб наймасовіший громадський транспорт зупинився.

Мер Києва також запросив керівника метрополітену Віктора Брагінського і заступника голови КМДА Миколу Поворозника надати докладну інформацію щодо цієї ситуації.