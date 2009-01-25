Погода на понеділок 26 січня

26 січня на території України за прогнозами синоптиків буде хмарна погода. У південній частині пройде дощ, у західних, центральних, а вдень і у східних областях очікуються невеликі опади переважно у вигляді дощу, в Карпатах помірний мокрий сніг. На решті території без істотних опадів. В Україні місцями туман, на дорогах, крім південної частини, ожеледиця.

Про це УНІАН повідомили і Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби 26 січня південно-східний, 5-10 м/с, на півдні та сході місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 12° тепла.

На Київщині буде хмарна погода, без істотних опадів. Туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.