Україна перейшла на літній час

У неділю, 26 березня, о 3.00 за київським часом в Україні переведенням годинникової стрілки на одну годину вперед вводиться літній час.

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В "Укрзалізниці" розповіли, що перехід на літній час в квитках врахований.

Як відомо, перехід на літній і зимовий намагалися скасувати в 2011 році. однак це рішення "забуксувало" через скарги жителів Західної України, де вранці, коли треба йти на роботу, може бути занадто темно.

У Міністерстві економічного розвитку нагадали, що годинник переводять згідно з постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України" в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.