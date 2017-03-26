У Луганській області керівники облуправління Держгеокадастру "погоріли" на хабарі

19:25, 26 березня 2017
Суспільство
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23 березня спецслужби під час проведення контролю за вчиненням злочину в порядку ст. 208 КПК України затримали начальника Головного управління Держгеокадастру в Луганській області та начальника відділу Держгеокадастру в Станично-Луганському районі.

У Луганську чиновники

У Луганській області за підозрою у вимаганні та отриманні 40 тис. грн хабара затримали керівників Головного управління Держгеокадастру в Луганській області.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вимагання неправомірної вигоди керівниками Головного управління Держгеокадастру.

Встановлено, що з липня 2016 року вказані керівники вимагали з фізичної особи неправомірну вигоду у розмірі 40 тис. грн задля затвердження технічної документації із землеустрою щодо виділення земельної ділянки у власність.

23 березня спецслужби під час проведення контролю за вчиненням злочину в порядку ст. 208 КПК України затримали начальника Головного управління Держгеокадастру в Луганській області та начальника відділу Держгеокадастру в Станично-Луганському районі.

«Під час проведених обшуків у Головному управлінні Держгеокадастру та його структурних підрозділах, за місцями проживання вказаних службових осіб, вилучено грошові кошти у розмірі 55 тис. грн та 13,5 тис. дол., у тому числі отримані ними як неправомірна вигода, технічну документацію на земельні ділянки та інші речові докази, які повністю підтверджують їхню противоправну діяльність», - йдеться у повідомленні.

На даний час разі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, призначено комплекс судово-криміналістичних експертиз, вирішується питання про обрання запобіжних заходів стосовно підозрюваних у вигляді тримання під вартою та відсторонення їх від посад.

Також перевіряється причетність затриманих та інших осіб Головного управління Держгеокадастру до вчинення даного злочину та аналогічних злочинів на території регіону.

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Теги: #хабар#чиновник#Держгеокадастр