У ПАРЄ слухатимуть про «злочини режиму Кучми»

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) обговорить у вівторок, 27 січня, обставини загибелі опозиційного українського журналіста Георгія Гонгадзе.

Під час сесії парламентарії заслуховуватимуть доповідь Сабіни ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР, присвячену розслідуванню обставин "злочинів, скоєних режимом КУЧМИ в Україні, зокрема справі Гонгадзе", передає РІА “Новости”.

Опозиційний журналіст Г.Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року в Києві. У листопаді того ж року його обезголовлене тіло було виявлене в лісі поблизу населеного пункту Тараща Київській області. Незабаром після цього були обнародувані записи, зроблені колишнім майором Управління державної охорони Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ у кабінеті тодішнього Президента України Леоніда КУЧМИ. На плівці голос, схожий на голос Л.КУЧМИ, віддає розпорядження "розібратися з журналістом". Слідство, втім, не розглядає екс-президента фігурантом справи про вбивство.

У 2008 році троє колишніх співробітників департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - полковники Валерій КОСТЕНКО і Микола ПРОТАСОВ, майор Олександр ПОПОВИЧ - були визнані винними в скоєнні вбивства журналіста і засуджені до 12 (В.КОСТЕНКО і О.ПОПОВИЧ) і 13 років (М.ПРОТАСОВ) позбавлення волі. Ще один обвинувачений - колишній керівник згаданого департаменту МВС Олексій ПУКАЧ - знаходиться в розшуку. При цьому замовники вбивства досі не встановлені.

ПАРЄ не раз зверталася до властей України з вимогою розслідувати загибель журналіста.

Після закінчення обговорення буде прийнята підсумкова резолюція.

До "справи Гонгадзе" С.ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР стала відомою в ПАРЄ як автор доповіді у справі ЮКОСа".

Як повідомлялося, після виголошення вироку вбивцям Г.Гонгадзе доповідач ПАРЄ С.ЛОТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР закликала засудити також ініціаторів і організаторів цього злочину.