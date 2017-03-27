ГПУ завершила розслідування щодо побиття силовиками майданівців на колонаді стадіону "Динамо"
"Беркутівцям" загрожує до 10 років позбавлення волі.
Генеральна прокуратура України закінчила досудове розслідування по епізоду затримання та побиття протестувальників 19 січня 2014 року на колонаді стадіону «Динамо» ім. Валерія Лобановського.
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Як повідомила прес-служба ГПУ, троє колишніх працівників батальйону міліції особливого призначення «Беркут» ГУ МВС у Харківській області підозрюються у вчиненні 19 січня на вул. М. Грушевського в Києві «катування двох осіб, тобто умисному заподіянні їм сильного фізичного болю, фізичного та морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення та інших насильницьких дій, вчинених з мотивів помсти після затримання цих протестувальників на колонаді стадіону ім. В. Лобановського».
В ГПУ повідомляють, що дії підозрюваних кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу, санкція якої передбачає до 10 років позбавлення волі.
З 21 березня в порядку ст. 290 Кримінального процесуального кодексу сторонам відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.