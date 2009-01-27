Долар на міжбанку росте

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0350/8,1650 грн., ціни на російську валюту піднялися до 0,2390/0,2460 грн., котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,6260/10,8280 грн.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3242/1,3244 дол. (понеділок – 1,2927/1,2929 дол.).

У понеділок Нацбанк виходив на ринок з інтервенцією по валютній парі долар-гривня – 7,68/7,80 грн.