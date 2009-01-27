У Києві ГУБОЗ затримав «Робінзона»

Поблизу одного з ресторанів в результаті спецоперації працівників Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України та працівників Голосіївського районного управління в місті Києві було затримано кримінального авторитета, громадянина Російської Федерації Ромзона АРАБУЛІ (1952 р.н.), уродженця Грузії, відомого в злочинному середовищі як «злодій в законі» на прізвисько "Робінзон".

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, під час затримання він знаходився під впливом наркотичної речовини і чинив спротив працівникам міліції. За це проти нього було складено протокол про адміністративне порушення, Голосіївський суд столиці призначив покарання у вигляді утримання під вартою протягом трьох діб. Розглядається питання про депортацію Р.АРАБУЛІ до РФ та заборони його в`їзду на територію України терміном на 5 років.

Р.АРАБУЛІ був засуджений 6 разів, загалом у місцях позбавлення волі провів понад 20 років. Четверте покарання відбував у Житомирській в`язниці, мав розгалужені зв`язки в Україні.

За даними російських оперативників, він входить до трійки найвпливовіших «злодіїв в законі» на території пострадянського простору.