Експерт: курс гривні на парламент поки що не реагує

Події у Верховній Раді, що відбулися в понеділок, поки не мали негативного впливу на курс національної валюти. Таку думку висловив УНІАН керівник активами компанії «Astrum Investment Management» Олег НЕПЛЯХ.

За словами експерта, Національний банк України продовжив цільові продажі валюти за ціною нижче ринку, й це дозволило курсу гривні зміцнитися до 8,05 грн., або на 10 копійок. Подальше відновлення курсу може бути ускладнено зважаючи на близькість до офіційного курсу, який на даний момент є верхнім коридором для гривні (офіційний курс НБУ на 27 січня – 7,70 грн./дол. США - УНІАН).

Тиск на гривню, на думку О.НЕПЛЯХА, також може чинити зростаючий дефіцит бюджету - невиконання прибуткової частини бюджету в січні становило 55,5%. Дефіцит у поточних умовах може бути профінансований за допомогою емісії гривні НБУ, що збільшить гривневу масу й опосередковано підвищить попит на долар, вважає експерт. Альтернативним варіантом, за його словами, є перегляд витратної частини бюджету в бік пониження.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 26 січня, Верховна Рада скасувала свою постанову від 2004 року про призначення Володимира СТЕЛЬМАХА головою правління Національного банку України.

Водночас ВР не підтримала постанову «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Верховної Ради України від 16 грудня 2004 року №2243-IV «Про звільнення С.ТІГІПКА з посади голови Національного банку України».