На сайті УНІАН - нова рубрика «Пряма мова (відео)»

На головній сторінці Інтернет-порталу УНІАН сьогодні з`явилася нова рубрика – «Пряма мова (відео)».

Думки бізнесменів, журналістів, митців та інших експертів доповнять широку інформаційну палітру агентства.

«Неодмінна умова: герой нашої нової відео-рубрики має бути яскравою особистістю, професіоналом у своїй справі, й повинен вміти за 2-3 хвилини компетентно та популярно викласти суть справи, про яку він висловлюється», - сказав генеральний директор УНІАН Олег НАЛИВАЙКО, коментуючи нововведення на сайті.

Він також зауважив, що у рубриці подаватиметься відеозапис, зроблений без цензури та без монтажу – у форматі саме “прямої мови”.

Як додали у відділі маркетингу УНІАН, запис відео здійснюватиметься у власній студії агентства УНІАН, також будуть розглядатися і готові ролики у форматі: файл 320х240 px, розмір до 8Мб, формат – flv (flash video).

Відеоархів «Прямої мови» буде зберігатися на сайті агентства постійно.

Пропозиції щодо співпраці приймаються за електронними адресами: nat@unian.net, yura@unian.net.