«Фінанси і Кредит» поки гроші страховикам віддає, але все може бути...

Банк «Фінанси і Кредит» заявляє, що проводить виплати за депозитами клієнтів, зокрема страховиків, своєчасно і в повному обсязі. Про це йдеться в повідомленні банку, переданому агентству УНІАН.

«Банк «Фінанси і Кредит» сьогодні співпрацює з 39 страховими компаніями в усіх регіонах України, виконуючи всі взяті на себе зобов`язання, – повідомив заступник голови правління банку Леонід ПЕРВАК. – В умовах складної економічної ситуації банк неухильно проводить усі платежі і виплачує депозити не тільки страховим компаніям, але й гранично коректно і своєчасно відповідає за зобов`язаннями 157 тисяч приватних вкладників банку».

При цьому в повідомленні вказується, що банк не виключає випадків затримок з виплатою депозитів страховиків, але пояснює це невчасними виплатами СК страхових відшкодувань на адресу банку, як вигодоотримувача.

«Сьогодні обсяг депозитів кожної страхової компанії в нашому банку становить не менше кількох мільйонів гривень, - повідомив Л.ПЕРВАК. – Якщо й мали місце подинокі випадки затримок на кілька днів з виплати страховій компанії депозиту, то це було наслідком врегулювання питань, коли страхова компанія зі свого боку не проводила на адресу банку, як вигодоотримувача, виплати за страховими відшкодуваннями».

Банк «не вважає етичним» розголошувати назви СК, які мають перед банками заборгованість з виплати страхового відшкодування.

"Ми не вважаємо етичними, тим паче в нинішніх непростих умовах, додавати публічному розголосу назви страхових компаній, навіть у разі їх наполегливого небажання погашати заборгованість, що виникла в них перед банком. Ми впевнені, що абсолютна більшість страхових компаній, з якими ми співробітничаємо, – це надійні ділові партнери, які підтримують з нами взаємовигідну співпрацю", – сказав Л.ПЕРВАК.

Як повідомляв. УНІАН, сьогодні, 29 січня, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) попросила Національний банк України розглянути факти неповернення ВАТ КБ «Надра» і ВАТ «Банк «Фінанси і Кредит» коштів депозитів страхових компаній, терміни погашення яких настали.

«Спостерігаються випадки, коли банки відмовляються виконувати свої зобов`язання за депозитними договорами при настанні терміну завершення таких договорів. За інформацією, що надходить у Держфінпослуг від страхових компаній, ВАТ КБ «Надра» і ВАТ «Банк «Фінанси і Кредит» не повернули грошові кошти страховикам після завершення терміну дії депозитних договорів», - йшлося в повідомленні Комісії.

За даними Держфінпослуг, на 30 вересня 2008 року близько 4,6 млрд. грн страхових резервів було розміщено на банківських депозитах, з них 575 млн. грн. - страхові резерви зі страхування життя, що становить майже 50% вартості загального обсягу страхових резервів.