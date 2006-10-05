Янукович хоче знайти ефективних власників для ЧСЗ і заводу ім. 61 комунара

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ хоче знайти ефективних власників для Чорноморського суднобудівного заводу і заводу ім. 61 комунара.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам у Миколаєві.

«Нам потрібен ефективний власник», - сказав прем`єр.

При цьому, кажучи про завод ім. 61 комунара, прем`єр особливо зазначив, що законодавством не заборонена його приватизація.

Кажучи в цілому про майбутнє суднобудівної галузі, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що на сьогодні вже не є темою дискусії питання про те, що найефективнішим може бути тільки приватний власник.

Водночас, за його словами, держава повинна створити відповідні умови, зокрема і щодо пільгового оподаткування для розвитку цієї галузі.