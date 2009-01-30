Ющенко: "газовий інцидент" згуртував українське суспільство

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що інцидент у відносинах України, Європи і Росії згуртував українське суспільство.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.ЮЩЕНКО сказав в інтерв’ю телеканалу «Євроньюс».

“Я вважаю, що той інцидент, що відбувся у відносинах України, Європи та Росії на початку січня, безумовно, згуртував українське суспільство. Люди зрозуміли, наскільки крихкою є та економічна стабільність, що базується на недиверсифікованій енергетичній, і особливо, газовій політиці”, - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО також висловив впевненість, що газова криза не зашкодить подальшому співробітництві України з Євросоюзом.

“Впевнений, що вже цього року Україна підпише договір про об`єднання енергетичних систем, упевнений, що цього року ми приєднаємося до договору про енергетичне партнерство”, - підкреслив Президент. Також він переконаний, що Брюссельська конференція, яка відбудеться в березні, “дасть хороший предмет для міркувань про інтегрування системи транспортних можливостей України в європейський газовий ринок”.