АМК назве нові компанії, викриті у порушеннях на ринку ліків

Наступного тижня Антимонопольний комітет України назве нову групу компаній, викритих у порушеннях антиконкурентного законодавства на ринку лікарських засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив учора на прес-конференції в Донецьку виконуючий обов`язки голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Він нагадав, що "у грудні ми назвали сім найбільших компаній, які розглядаються тепер як відповідачі у справі". "На початку наступного тижня я назву імена ще групи компаній, які будуть відповідачами у справі до цих семи", - сказав О.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Він зазначив, що АМК продовжує дослідження ринку оптової торгівлі лікарськими засобами.

“На жаль, ситуація на ринку лікарських засобів звелася до того, що національний товаровиробник дуже обмежений у своїх можливостях, і десь не менше 80% ринку – це все поставки з-за кордону. І в цій ситуації цінова поведінка оптових постачальників грає дуже велику роль", - сказав голова АМК.

За його словами, АМК вважає, що поведінка оптових компаній на ринку лікарських засобів "містить ознаки порушення антиконкурентного законодавства".

О.МЕЛЬНИЧЕНКО також наголосив, що "планує ухвалення перших рішень у сфері лікарських засобів на березень місяць".

“Але ми далі не зупинимося – ми підемо в ринки роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Це буде зроблено обов`язково. Ми дійдемо до всіх аптек", - сказав голова АМК. І додав, що, незважаючи на те, що в АМК "невеликий апарат", Комітет знайде кошти, "щоб залучити до цього інших учасників з боку державних органів".

“Щоб весь цей ринок був абсолютно прозорим, зрозумілим і соціально направленим. Щоб кожен українець знав, що він може одержати необхідний товар за конкурентну ціну", - додав О.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Як повідомлялося в ЗМІ, раніше Антимонопольний комітет України назвав сім компаній, яких підозрює в різкому необгрунтованому підвищенні цін на ліки. Серед порушників - оптові постачальники фармацевтичних препаратів з двох регіонів: київські «Оптима-фарм», «ВВС», «Альба Україна», «Аптека - Біокон», «Інтерфарм», а також дніпропетровські «БаДМ» і «Вента».