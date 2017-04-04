Чому в Україні жінкам досі заборонено 450 професій (відео)
14:40, 04 квітня 2017Суспільство
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У МОЗ пояснюють це турботою.
Нежіноча робота / скріншот
В Україні офіційно для жінок заборонено 450 професій.
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У МОЗ пояснюють це турботою. Мовляв, більшість із списку цих професій дуже шкідливі, у тому числі, якщо йдеться про журналістику.
Журналістка Олександра Мітіна з'ясувала, що за нормами кодексу законів про працю її сюжет повинен робити чоловік.
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