Чому в Україні жінкам досі заборонено 450 професій (відео)

В Україні офіційно для жінок заборонено 450 професій.

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У МОЗ пояснюють це турботою. Мовляв, більшість із списку цих професій дуже шкідливі, у тому числі, якщо йдеться про журналістику.

Журналістка Олександра Мітіна з'ясувала, що за нормами кодексу законів про працю її сюжет повинен робити чоловік.