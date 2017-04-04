У Спілки письменників хочуть "віджати" офіс по сусідству з адміністрацією Порошенка

Національна спілка письменників України (НСПУ) накопичила перед ДФС борг за земельним податком у розмірі 1,5 млн. грн. Стягнення боргу планується через суд, який розпочнеться 7 квітня за прискореною процедурою шляхом конфіскації та виставлення на торги будинків творчості, які належать Спілці, в Одесі та Харкові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НСПУ.

В організації нагадують, що з 1 січня 2016 року Київрада встановила для національних творчих спілок максимальний розмір земельного податку. Таким чином, НСПУ нарахували близько 157 тисяч грн. на місяць податку за користування земельною ділянкою 0,37 гектара за адресою вул. Банкова, 2, де знаходиться Будинок письменника, центральний офіс Спілки.

«Це абсолютна непідйомна сума для Спілки письменників. Після численних звернень керівників творчих спілок до столичних депутатів з 31 травня минулого року розмір земельного податку зменшили втричі, однак податковий борг залишили, і платити НСПУ його не мала і не має змоги й сьогодні. На прохання відтермінувати борг податкова відмовила, і таким чином будинки письменників в Одесі та Харкові, ласі шматки для комерційних структур, описують і через суд виставлять на торги. І шансів зберегти спілчанське майно, не сплативши боргу, фактично немає. Нікого не хвилює, що Спілка є неприбутковою некомерційною організацією», - заявив у коментарі УНІАН голова НСПУ Михайло Сидоржевський.

За його словами, на Спілку письменників з державного бюджету останні роки виділяється 920 тисяч гривень на рік.

"Так складно Спілці ще не було за всю історію її існування. Навіть за часів Януковича на Спілку виділялися майже два мільйони гривень у 2012 році і 1 млн. 765 тис. грн у 2013-му", - заявив голова НСПУ.

На думку Сидоржевського, таким чином Спілку поставили у «патову» ситуацію, коли податкове навантаження в рази перевищує фінансування з бюджету.

Він закликає знизити земельний податок для творчих спілок до прийнятного розміру, як це було до 2016 року. За словами голови НСПУ, подібне рішення було ухвалено для Мистецького арсеналу.