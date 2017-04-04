Уроки "патріотизму": журналісти дізналися про експерименти "ЛДНР" над школярами окупованого Донбасу (відео)

З першого класу в Луганську вчать історію виникнення угруповання «ЛНР», яке в Україні визнане терористичним, а в п’ятому – можуть і автомат в руки взяти. Про недитячі експерименти над школярами окупованої частини Донбасу пише «Донбас.Реалії».

«Терра інкогніто» – з латинської «чиста земля». Так дитячий мозок характеризують психологи: дитина не може самостійно аналізувати інформацію. В угрупованнях «ЛНР» та «ДНР» цим вміло користуються, починаючи з дитсадка.

Сюжет на місцевому пропагандиському телебаченні: росіяни привезли дітям розвиваючі іграшки. Однак, що це за іграшки? На машинках – маркування російської армії.

На знак вдячності діти співають пісеньку, як навчили вихователі. Мелодія ніби проста, а ось слова: «Ех, лівою, лівою! В армії служити!».

«Якщо є ворог – якийсь чорт рогатий, який носиться з вилами і хоче тебе заколоти, то треба об’єднатися, згуртуватися і воювати з цим ворогом. Це використання примітивних емоцій, дуже простих», – пояснює дитячий психолог Олег Чабан.

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Грамотні політтехнології – для найменших. Одна з історій дитячого журналу про те, як «різносеки» крали чорне золото за наказом злого «свина», а всю долину засадили «злим укропом». Але дівчинка-Пісенька з друзями Правдіком і Луганчиком разом з «ввічливими чоловічками» перетворили долину в котел і зварили злий «укроп».

«Якщо їх правильно готувати, з них можна зробити і терористів, як «Ісламська держава», наприклад. Так само ми бачимо тих дітей зараз так виховують, а потім їх вчитимуть, як підірвати міст або як вбити «укропа». Відповідно, ми будемо бачити це в реальних ситуаціях і з цими людьми буде складно», – розповідає Денис Богуш.

В «ЛНР» та «ДНР» є у кого вчитися. Ці технології вже давно відпрацьовані в сусідній державі – Росії. Ось які вірші декламують в Кремлі вихованці Центру естетики і краси Москви: «А я, будь хоч дідом похилих років, реально, по життю, по суті, німецький би вивчив тільки за те, що ним розмовляв Путін».

Пропагандистська поезія доповнюється схожим репертуаром в російських школах: «Володомр Путін – молодець, політик, лідер і борець».