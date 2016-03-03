У Луганській ОВЦА підозрюють, що Росія збирається захопити КПП "Мілове-Чертково"

Про це повідомив заступник голови обладміністрації Юрій Клименко, передає прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

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В селищі Мілове з 1992 року функціонує міждержавний пункт пропуску автомобільного сполучення "Мілове (Україна) - Чертково (РФ)", який, з огляду на існуючі географічні інфраструктурні особливості, фактично розташований на території РФ (між населеними пунктами кордон на деяких ділянках є умовним, оскільки 3 кілометри він тягнеться по сільській вулиці Дружби народів).

"За наявною інформацією, уряд РФ виділив кошти для переселення осіб, які проживають у Чертково во вул. Дружби народів. На цей час такі заходи вже проводяться. Таким чином, існує загроза "віджаття" пункту пропуску в Міловому так званими "зеленими чоловічками", - зазначив Клименко.

Він додав, що з метою упередження провокацій Держприкордонслужба України ініціювала нараду в Міловській райдержадміністрації, на якій було ухвалено рішення про можливе розміщення пункту пропуску "Мілове" на дільниці комунального підприємства "Старобільськвода" у разі вирішення питання передачі вказаної ділянки у комунальну власність Міловської РДА.

Керівництво області підтримало ініціативу Держприкордонслужби та Луганської митниці стосовно необхідності перенесення пункту пропуску на українську територію.