Росія після вторгнення в Крим встановила там тоталітарний терористичний режим - Джемілєв

Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв заявляє, що після вторгнення російських військ у Крим в 2014 році на півострові був встановлений тоталітарний терористичний режим.

Про це Джемілєв написав на своїй сторінці у Facebook.

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Він відзначив, що «із задоволенням прийняв запрошення для участі у конференції, присвяченій питанням конфліктів та насильству у світі, яка цими днями відбувається в Братиславі (Словацька республіка)».

«Для нас ці питання важливі особливо після драматичних подій, які відбулись в березні 2014 року - тобто вторгнення російських військ на нашу землю і встановлення в Криму знову тоталітарного терористичного режиму», - переконаний Джемілєв.

Лідер кримськотатарського народу вважає важливим, щоб якомога більше людей знали про реальну ситуацію в окупованому Криму і про боротьбу корінного народу Криму за звільнення від окупації.

Як повідомлялося, РФ окупувала Крим у 2014 році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії та назвали анексію та окупацію Криму незаконною.