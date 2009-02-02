Холдинг родини бен Ладенів виграв залізничний тендер

Будівельний холдинг Bin Laden Group, який належить родині бен Ладенів, та французька оборонна компанія Thales виграли спільний тендер на постачання й монтаж сигнальних систем і систем безпеки для залізниці, що будується в Саудівській Аравії. Партнери працюватимуть на основній ділянці залізничної магістралі, довжина якої 1,8 тис. км. Вартість контракту вимірюється десятками мільйонів доларів, повідомляє телеканал Press TV. Відомо, що за цей контракт також боровся німецький концерн Siemens.

Bin Laden Group - будівельна корпорація, а також холдингова компанія, на балансі якої перебувають активи сім`ї бен Ладенів. Компанія була заснована 1950 р. батьком Усами бен Ладена, проте нині, як стверджується, не має до лідера "Аль-Каїди" ніякого стосунку. Незважачи на "дискредитуюче" ім`я Bin Laden Group має успішну ділову репутацію на Близькому Сході і не була викрита ні в яких зв`язках з терористичними організаціями.

РосБізнесКонсалтинг