Життя у Києві стало ще дорожчим
09:52, 02 лютого 2009Суспільство
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Тарифи на ЖКП і далі зростатимуть
Для усіх городян відчутно зросли комунальні тарифи. Виняток - лише малозабезпечені, які перебувають на обліку в органах соціальної опіки.
За розпорядженням мера Леоніда Черновецького, яке надрукувала газета «Хрещатик», з 1 лютого тариф на холодне водопостачання зріс в 2,1 раза, гаряче – на 85%, опалення на 50%. Це лише перший етап подорожчань – з першого квітня мешканців столиці чекає таке ж підвищення цін на усі послуги.
Водночас із суботи у Києві знижено на 30 копійок – до гривні 70 - вартість проїзду у метро і до гривні 50 у наземному муніципальному транспорті.
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