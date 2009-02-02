Життя у Києві стало ще дорожчим

Для усіх городян відчутно зросли комунальні тарифи. Виняток - лише малозабезпечені, які перебувають на обліку в органах соціальної опіки.

За розпорядженням мера Леоніда Черновецького, яке надрукувала газета «Хрещатик», з 1 лютого тариф на холодне водопостачання зріс в 2,1 раза, гаряче – на 85%, опалення на 50%. Це лише перший етап подорожчань – з першого квітня мешканців столиці чекає таке ж підвищення цін на усі послуги.

Водночас із суботи у Києві знижено на 30 копійок – до гривні 70 - вартість проїзду у метро і до гривні 50 у наземному муніципальному транспорті.

ICTV