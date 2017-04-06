Поліція кваліфікувала протести біля будинку Гонтаревої як хуліганство і відкинула звинувачення у бездіяльності

Поліція кваліфікувала дії учасників протесту біля будинку голови Національного банку України Валерії Гонтаревої як хуліганство і відкинула звинувачення у бездіяльності. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції.

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«Після 9 години ранку співробітники поліції Київщини отримали від одного з охоронців домоволодіння повідомлення про події, які відбулися раніше у с. Гореничі. Їхніми безпосередніми учасниками були протестувальники та співробітники державної охорони, що опікуються безпекою високопосадовців, а також працівники приватної охоронної структури, яка працює за угодою про охорону приміщень, помешкань і працівників НБУ», - йдеться у повідомленні.

Як зауважили у поліції, після прибуття на місце правоохоронці задокументували факти хуліганських дій з боку протестувальників, «які, висловлювали невдоволення діяльністю керівника НБУ, викрикували в її бік гасла непристойного змісту, фарбою розмалювали стіну паркану приватного домоволодіння».

За фактом цих подій слідчим підрозділом Києво-Святошинського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Також у Нацполіції відкинули звинувачення у бездіяльності. «Щодо закидів голови правління НБУ Валерії Гонтарєвої на адресу Національної поліції за фактом подій біля її будинку вранці 6 квітня повідомляємо, що вона офіційно не зверталася із заявами до органів поліції. Так само повідомлення щодо хуліганських дій невідомих осіб у селі Гореничі не надходили на спецлінію «102», - наголосили у відомстві.

У Нацполіції підкреслили, що у своїй роботі керуються винятково нормами чинного законодавства, зокрема, закону «Про Національну поліцію», «а не емоційними заявами високопосадових осіб Національного банку України».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 квітня, біля будинку Гонтаревої відбулася акція протесту. Зокрема, як повідомили в НБУ, кілька молодих людей намагалися завадити виїзду Гонтаревої на роботу, заблокувавши проїзд її автомобілю, і навмисне пошкодили її майно. У НБУ розцінили акцію протесту як спробу чинити тиск на політику регулятора й особисто на Гонтареву, а також заявили, що поліція проігнорувала виклик на місце події.