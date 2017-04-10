Під МВС протестували проти запідозреного у зв'язках з "ДНР" полковника поліції Голубана, є затримані (відео)

Затримано як мінімум 5 учасників акції протесту проти присутності у лавах поліції командира роти спеціального призначення при ГУ НП в Донецькій області Юрія Голубана. Акція відбувалася під МВС, пише на своїй сторінці у Facebook нардеп Ігор Луценко.

Читайте такожМВС перевірить командира роти спецназу Голубана на причетність до діяльності батальйону "Восток" - Аваков

Затриманих повезли у Печерській райвідділок. "Виявляється, один із учасників написав балончиком "ДНР" на рекламному стенді. Поліція використала це як привід для затримання ледь не усіх учасників", - йдеться у повідомленні Луценка.

За його словами, людину, яка орудувала балончиком, взагалі не затримали. Нардеп також додав відео із подробицями затримання:

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Ходаковський виклав в Інтернет відео, на якому поруч з ним і групою бойовиків зафіксовано людину, схожу на Голубана.

Згодом Аваков заявив, що служба внутрішньої безпеки МВС перевірить командира роти спеціального призначення при ГУ Національної поліції в Донецькій області Юрія Голубана на причетність до діяльності батальйону терористів "Восток".