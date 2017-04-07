МВС перевірить командира роти спецназу Голубана на причетність до діяльності батальйону "Восток" - Аваков

Служба внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ перевірить командира роти спеціального призначення при ГУ Національної поліції в Донецькій області Юрія Голубана на причетність до діяльності батальйону терористів “Восток”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Сєвєродонецьку повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

“Ми вчора встановили через фахівців центрального НДКЦ (Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр - УНІАН), що відео монтоване, не витримує жодної критики. Але це посіяло питання в суспільстві. Ми звернулися до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки, щоб вони провели незалежну перевірку. Наша служба внутрішньої безпеки проведе паралельну перевірку, в тому числі з'ясовує, де знаходився у заявлений час наш офіцер, чим він займався”, - сказав Аваков.

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Він звернув увагу на те, що свої заяви щодо Голубана синхронно зробили народні депутати від “Самопомочі” та екс-командир батальйону терористів “Восток” Олександр Ходаковський.

“Офіцер Голубан готовий пройти детектор брехні і готовий надати всю інформацію, що цікавить. А я питаю у тих, хто звинувачує: а ви готові?”, - наголосив Аваков.

На думку міністра, “дивна синхронність дій” терориста Ходаковського і деяких парламентаріїв - “це є той елемент гібридної війни”.

Як повідомляв УНІАН, Голубан очолює підрозділ поліції, який чергував на блокпосту у Слов'янську, де ввечері 14 березня стався конфлікт між правоохоронцями та народним депутатом Володимиром Парасюком і прихильниками блокади ОРДЛО. В результаті семеро поліцейських дістали тілесні ушкодження. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Пізніше того ж дня під Краматорськом поліцейські зі стріляниною в повітря затримали автоколону з громадянами, які перед цим прорвалися крізь блокпост до Слов'янська.

15 березня народні депутати завели до сесійної зали Верховної Ради поліцейських, за участю яких на Донеччині стався інцидент з Парасюком та іншими учасниками торгової блокади ОРДЛО. Після цього заступник голови ВР Оксана Сироїд закрила засідання парламенту. Проте поліцейські, зокрема Голубан розповіли депутатам, які залишилися в залі, про конфлікт за участю Парасюка.

Народний депутат Ігор Луценко звинуватив Голубана у «вбивстві наших бійців під Карлівкою», назвавши поліцейського сепаратистом. Голубан подав судовий позов до Луценка про спростування недостовірної інформації, захист честі, гідності та ділової репутації.

Водночас президент України Петро Порошенко нагородив Голубана орденом "За заслуги" III ступеня. «За вагомий особистий внесок у забезпечення правопорядку, захист конституційних прав і свобод громадян, зразкове виконання службового обов’язку постановляю: нагородити орденом «За заслуги» III ступеня Голубана Юрія Степановича, полковника поліції», - йшлося в указі.

6 квітня Ходаковський виклав в Інтернет відео, на якому поруч з ним і групою бойовиків зафіксовано людину, схожу на Голубана.

Того ж дня фракція “Самопоміч” виступила з вимогою викликати генпрокурора Юрія Луценка та голову СБУ Василя Грицака до парламенту з приводу розслідування ситуації щодо Голубана. За словами народного депутата Єгора Соболєва, в інтернеті оприлюднено відео, на якому нібито Голубан в 2014 році перебував серед так званих “бійців” батальйону “Восток”, “який складався зі зрадників, насамперед, з донецької “Альфи”.

У Генеральній прокуратурі заявили, що перевірка інформації щодо начебто причетності до батальйону бойовиків “Восток” Голубана триває і її остаточних результатів поки немає.