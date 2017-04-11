Організатори Євробачення-2017 показали головну арену конкурсу (фоторепортаж)

Організатори Євробачення-2017 показали журналістам головну арену конкурсу. Про це повідомляє UA:ПЕРШИЙ.

Під час візиту віце-прем’єр-міністр разом із журналістами оглянув стан готовності головної арени пісенного конкурсу до травневих шоу, ознайомився з процесом будівництва головної сцени, монтажем глядацьких трибун, грін-руму тощо.

Директор з виробництва цьогорічного конкурсу Ола Мельциг повідомив, що сцена Євробачення-2017 має вагу 30 тонн, а майданчик для виступу артистів становить 350 квадратних метрів. Особливістю центральної частини сцени є те, що кожна з її конструкцій може незалежно рухатися, опускатися чи підніматися під час шоу, тим самим змінюючи геометрію сцени для створення унікальності постановок учасників.

"Цього року ми будуємо немалу сцену. Її висота 14 метрів, ширина 70 метрів і глибина 28 метрів. Усі світлові прибори, а їх близько 1800, вже встановлені, більшість – введено в експлуатацію. Встановлені також усі відеоелементи, а днями плануємо встановлювати піротехніку навколо сцени і від завтра починаємо програмування усього світла, що застосовуватимуться під час шоу. Паралельно з цим ми завершуємо встановлення конструкцій глядацьких трибун і ведемо підготовку першого павільйону, де вже трохи більше ніж за два тижні почне свою роботу прес-центр. Його приміщення прийматиме близько 1500 акредитованих журналістів та 500 акредитованих фанів", – розповіла директор з виробництва.

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Навпроти сцени на трибунах монтується обладнання для грінруму, куди учасники приходитимуть після своїх виступів. Загальна вага конструкцій трибун становить 450 тонн, а площа, яку вони займають перевищує 6 тисяч квадратних метрів. Загалом же, на глядацьких трибунах розміститься близько 7 тисяч глядачів. У двох секторах відведено по 25 спеціальних місць для людей з інвалідністю та місця для супроводжуючих. Під’їзд до цих секторів буде оснащено пандусами.

Як відомо, міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2017 проходитиме в Україні в міжнародному виставковому центрі. Півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.