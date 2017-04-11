Сутички на Алеї Слави в Одесі: поліція проведе розслідування

У центрі Одеси сьогодні близько 150 людей пікетували адміністративну будівлю Головного управління Національної поліції в Одеській області через вчорашнє затримання українських активістів на Алеї Слави, в парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка під час святкування 73-ї річниці звільнення міста від нацистів, передає кореспондент УНІАН.

За словами активістів, поліцейські побили кийками кількох патріотів, коли ті вже були в наручниках і не могли становити якоїсь загрози для оточення.

Активісти вимагали відставки поліцейських керівників, які відповідали за охорону порядку.

Читайте такожВ Одесі сталися сутички між проукраїнськими активістами та "куликовцями" (фото, відео)

До мітингувальників вийшли начальник ГУ НП області Дмитро Головін, його заступник Сергій Махотін, а також - начальник управління превентивної діяльності главку Іван Іщенко.

Головін повідомив, що в понеділок у парку Шевченка було затримано 21 людину. За кількома фактами відкрито кримінальні провадження.

«Зараз проводиться розслідування... Затримано двох провокаторів (у числі 21 людини – УНІАН)», - сказав Головін. Він припустив, що українських активістів могли «жорстко затримати» столичні поліцейські, що прибули до Одеси для посилення правопорядку 10 квітня, а кияни не знають в обличчя місцевих патріотів.

Головін також сказав, що за всіма фактами, що мали місце на Алеї Слави, буде проведено службове розслідування, яке триватиме приблизно 15 днів. На цей час ряд співробітників поліції будуть відсторонені від виконання службових обов'язків, в їх числі – Іщенко. За підсумками розслідування, у разі виявлення порушень з боку поліцейських, матеріали буде спрямовано в прокуратуру Одеської області.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня в Одесі на Алеї Слави проводилася частина заходів, присвячених 73-й річниці звільнення міста від нацистів. Коли представники влади пішли, на алею прибуло понад 100 осіб, серед яких – учасники мітингів на Куликовому полі, представники так званого антимайдану. Також приїхали проукраїнські активісти. Між сторонами виник конфлікт. Спочатку повідомлялося про затримання 16 людей різних політичних поглядів, яких пізніше відпустили.

Складено 6 адміністративних протоколів (дрібне хуліганство, порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів, злісна непокора правоохоронцям), а також відкрито 2 кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 436 (пропаганда війни) КК України.