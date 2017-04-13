Одеська міськрада схвалила розширення дельфінарію на пляжі Ланжерон за 120 мільйонів гривень

Архітектурно-містобудівна рада при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради схвалила розширення і реконструкцію дельфінарію «Немо», розташованого на пляжі Ланжерон, на березі Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачає схвалений 12 квітня на засіданні ради комплекс заходів щодо організації території пляжу Ланжерон з реконструкцією будівлі Дельфінотерапії.

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Проект стосується близько 10 тис. кв. метрів, у тому числі близько 7 тис. кв. метрів займуть будови.

Планується, що набережна, яку продовжать від дельфінарію «Немо» до «Двох куль» (скульптурна композиція на пляжі), буде 3-рівневою. На цій території зведуть пам'ятник Ланжерону (Олександр Ланжерон, градоначальник Одеси у ХІХ столітті) та виставковий центр на 600 місць, центр дельфінотерапії, ресторани, кафе, світломузичний фонтан, парковку на 60 машиномісць. Під знесення підуть наявні зараз на Ланжероні адміністративні споруди тощо.

Посеред набережної, крім пам'ятника Ланжерону, планується організація атракціонів, причалу та ін.

Передбачається, що проект обійдеться приблизно в 120 млн грн.

Замовник проекту - ТОВ «Нерум» (власник дельфінарію «Немо»), проектна організація - ТОВ «Бельетаж».

Депутат Одеської міської ради, представник постійної комісії з питань землеустрою та земельних правовідносин міськради Олексій Єремиця піддав критиці схвалений містобудівною радою проект, наголосивши, що замовник має намір провести «благоустрій» з перспективою передачі декількох тисяч квадратних метрів під ресторани і магазини.

«Додаткові об'єкти тільки погіршать транспортну ситуацію навколо Ланжерона, оскільки варіант вирішення самої розв'язки жодним чином не обговорювався. Це благоустрій під обслуговування бізнес-інтересів. Хочу нагадати, що земля свого часу виділялася під рятувальну станцію», - наголосив депутат.

Довідка УНІАН. Ланжерон — приморська частину Одеси. На узбережжі – пляжна зона. Назву ця територія дістала у зв'язку з розташуванням на ній дачі градоначальника Одеси з 1815 по 1822 роки Олександра Ланжерона.

У 2005 році на Ланжероні відкрився дельфінарій «Немо» на 500 посадочних місць. Комплекс являє собою: ресторани, готель, безпосередньо дельфінарій, океанаріум, пляжну ділянку та ін. У дельфінарії виступають морські котики, морські леви і дельфіни родини Афалін.