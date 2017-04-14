В Україні декомунізовано майже тисячу населених пунктів - Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що в Україні в рамках декомунізації перейменовано майже 1 тис. населених пунктів. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Рада".

Говорячи про питання декомунізації, спікер зазначив, що "фактично, ми провели всі рішення, які були необхідні для парламенту".

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"Майже тисяча населених пунктів в Україні були перейменовані. І я впевнений: це рішення - стратегічне для країни", - сказав Парубій.

Він додав, що це рішення "на століття буде визначати психологію українців і розвиток нашої держави".

Раніше в Інституті національної пам’яті оприлюднили підсумки щодо декомунізації за 2016 рік.