Адреси своїх малолітніх жертв маніяк узяв зі... шкільних журналів

Прокуратура Рівного внесла подання начальнику міського управління освіти Віталію НОВАКУ щодо притягнення до відповідальності директорів загальноосвітніх рівненських шкіл №18 та № 11 за неналежну організацію роботи з документами суворої звітності.

Як передає кореспондент УНІАН, саме у цих двох школах побував чоловік, який за допомогою записів у класних журналах, знайшов адреси своїх майбутніх жертв.

Зокрема, як уже повідомлялося, 26 січня одну з школярок знайшли повішеною у власній квартирі. Правоохоронці невдовзі повідомили, що цей злочин вчинив маніяк, який представлявся дитячим лікарем і таким чином проникав у помешкання рівнян.

Нині підозрюваний у вбивстві 7-річної дівчинки та у намаганні згвалтувати 11-річну школярку перебуває у слідчому ізоляторі і, за твердженням правоохоронців, зізнався у скоєних злочинах.

Як повідомила журналістам прокурор Рівного Людмила МОРОЗ, проникнувши до приміщення однієї з шкіл, підозрюваний у цих злочинах вирвав сторінки з класного журналу. Саме так він вираховував, де хто проживає, де працюють батьки. У школі №11 він вирвав сторінки зі шкільних журналів двох четвертих класів, де були відомості про учнів, їх батьків: адреси, телефони. Однак про зникнення журналів чи їх пошкодження повідомлень з управління освіти до органів прокуратури не надходило. Саме така халатність і байдужість щодо зберігання шкільної документації і стала причиною реакції прокуратури міста на адресу міського управління освіти.