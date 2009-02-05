Адреси своїх малолітніх жертв маніяк узяв зі... шкільних журналів
Прокуратура вимагає покарати директорів
Прокуратура Рівного внесла подання начальнику міського управління освіти Віталію НОВАКУ щодо притягнення до відповідальності директорів загальноосвітніх рівненських шкіл №18 та № 11 за неналежну організацію роботи з документами суворої звітності.
Як передає кореспондент УНІАН, саме у цих двох школах побував чоловік, який за допомогою записів у класних журналах, знайшов адреси своїх майбутніх жертв.
Зокрема, як уже повідомлялося, 26 січня одну з школярок знайшли повішеною у власній квартирі. Правоохоронці невдовзі повідомили, що цей злочин вчинив маніяк, який представлявся дитячим лікарем і таким чином проникав у помешкання рівнян.
Нині підозрюваний у вбивстві 7-річної дівчинки та у намаганні згвалтувати 11-річну школярку перебуває у слідчому ізоляторі і, за твердженням правоохоронців, зізнався у скоєних злочинах.
Як повідомила журналістам прокурор Рівного Людмила МОРОЗ, проникнувши до приміщення однієї з шкіл, підозрюваний у цих злочинах вирвав сторінки з класного журналу. Саме так він вираховував, де хто проживає, де працюють батьки. У школі №11 він вирвав сторінки зі шкільних журналів двох четвертих класів, де були відомості про учнів, їх батьків: адреси, телефони. Однак про зникнення журналів чи їх пошкодження повідомлень з управління освіти до органів прокуратури не надходило. Саме така халатність і байдужість щодо зберігання шкільної документації і стала причиною реакції прокуратури міста на адресу міського управління освіти.