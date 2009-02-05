Розмір викупу за "Фаїну" дасть піратам змогу покрити витрати

Розмір викупу, заплаченого сомалійським піратам за звільнення українського судна "Фаїна", дасть їм змогу окупити витрати на захоплення і утримання судна, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Франс Прес.

"Нам заплатили не дуже велику суму, її вистачить, щоб покрити витрати", - повідомив агентству по телефону ватажок піратів Сугуле Алі (Sugule Ali), не уточнюючи суму викупу.