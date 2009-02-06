У Києві затримали чоловіка, який розбещував неповнолітніх

Вчора ввечері у Шевченківському районі Києва біля Будинку творчості, який знаходиться по вулиці Щербакова, було затримано чоловіка, який підозрюється у розбещуванні неповнолітніх.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС України в м. Києві.

За інформацією ЦГЗ, протягом двох останніх тижнів до міліції надходила інформація, що невідомий чоловік підкараулює дітей, відводить їх у безлюдне місце і, представляючись медичним працівником, примушує роздягатися. Задокументовано 6 таких фактів. Затриманий киянин, 1971 року народження, зізнався у скоєному.

Водночас міліція просить усіх, чиї діти постраждали від подібних дій, звертатися до правоохоронних органів.