У Києві затримали чоловіка, який розбещував неповнолітніх
16:28, 06 лютого 2009Суспільство
2006
Задокументовано 6 фактів
Вчора ввечері у Шевченківському районі Києва біля Будинку творчості, який знаходиться по вулиці Щербакова, було затримано чоловіка, який підозрюється у розбещуванні неповнолітніх.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС України в м. Києві.
За інформацією ЦГЗ, протягом двох останніх тижнів до міліції надходила інформація, що невідомий чоловік підкараулює дітей, відводить їх у безлюдне місце і, представляючись медичним працівником, примушує роздягатися. Задокументовано 6 таких фактів. Затриманий киянин, 1971 року народження, зізнався у скоєному.
Водночас міліція просить усіх, чиї діти постраждали від подібних дій, звертатися до правоохоронних органів.
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