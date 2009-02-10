Світові ціни на нафту знизилися
01:27, 10 лютого 2009Суспільство
1030
До 39,5-46 доларів за барель
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 9 лютого на провідних нафтових біржах знизилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 46,02 (-0,19) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 39,56 (-0,61) дол./бар.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter