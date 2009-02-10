Тимошенко все ж таки не пустить "доньку" Газпрому на український ринок?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що газ на території України продаватиме виключно НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу вона спростувала заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА про те, що на ринку України 25% газу продаватиме «Газпромзбут Україна».

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що, крім «Нафтогазу», жодна інша компанія продавати газ на внутрішньому ринку не буде. «І коли закінчиться 2009 рік, я вам покажу статистику, і ви переконаєтесь в цьому», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.