На Рівненщині віряни МП воюють за церкву з цілим селом, у хід йде гріховна артилерія - матюки (відео)

На Рівненщині громада села Бадівка відстоює право на церкву Київського патріархату. Про це ТСН.ua розповіла місцева жителька Лілія.

Зокрема, громада села вже кілька років споруджує за власні кошти церкву, яка від початку будівництва служила Московському патріархату. Однак після початку конфлікту на Сході України, у селі вирішили перейти до Київського патріархату.

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Своєю чергою, таке рішення громади не сподобалося сільському священику і він його відхилив. Також служитель не хотів правити служби за українських захисників, які служать в АТО.

"Тоді священика вигнали, а за ним пішли з села жителі п'яти будинків проти усієї громади. І тепер справа безрезультатно вирішується судами. Прихильники Московського патріархату пішли правити в будинку однієї з жительок і зараз воюють з нами, щоб відібрати у нас церкву, у якій уже два роки править український священик з громадою села", - розповіла Лілія.

Окрім того, вона додала, що вчора, 25 квітня, відбулася чергова суперечка між прихильниками Московського та Київського патріархатів. Жителька села зауважила, що представники Московського патріархату намагалися відібрати ключі від церкви. На відео, яке вона зняла, чути лайку з уст вірянина Московського патріархату, який у цей момент тримає хрест.