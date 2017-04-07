У Києві колишній священик намагався продати за півмільйона реліквії покійного митрополита Володимира

У Києві правоохоронці затримали колишнього протоієрея, який намагався продати за півмільйона доларів старовинні церковні реліквії, які, зокрема, належали покійному предстоятелю УПЦ МП Володимиру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

«У центрі столиці прокуратура Київської області спільно зі співробітниками поліції затримала колишнього протоієрея, який намагався продати за півмільйона доларів США 21 старовинну церковну реліквію, яку, зокрема, особисто носив митрополит Київський і всієї України Володимир», - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці встановили, що в березні 2016 року невідомі особи викрали з будинку Олексія Драбинка, який свого часу був особистим секретарем митрополита Володимира, два сейфи, в яких зберігалися церковні реліквії. «За попередніми підрахунками вартість викрадених речей становить понад 15 млн гривень», - зауважили у відомстві.

У четвер, 6 квітня, колишнього священника було затримано у центрі столиці під час збуту церковних реліквій.

Правоохоронці під час обшуку за місцем проживання зловмисника виявили та вилучили предмети, схожі на ножі, мисливську зброю, ікони та інші речі.

За процесуального керівництва прокуратури Київської області колишньому священнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 (збут майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

Досудове розслідування триває.