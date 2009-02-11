Завтра у Києві - сніг та дощ

12 лютого на території України за прогнозами синоптиків буде хмарна погода. Очікується мокрий сніг та дощ, вночі на Одещині та Миколаївщині, вдень у південній частині, центральних, Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях місцями сильні опади; лише вночі у східних областях та на півночі Лівобережжя без істотних опадів. У західних областях вранці та вдень спостерігатиметься налипання мокрого снігу. Вітер південно-східний, у західних областях північний, 7-12 м/с, вночі на півдні, а вдень в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі 12 лютого від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 6-11° тепла; в Карпатах протягом доби 1-6° морозу.

На Київщині буде хмарно. Пройде мокрий сніг та дощ (вночі невеликий). Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі по області від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла. По м. Києву температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.