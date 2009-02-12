УБОЗ знешкодив банду «Пуха»

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Черкаській області знешкодили організоване злочинне угруповання з міжнародними зв’язками, учасники якого займалися розбійними нападами, здирництвом та іншими тяжкими злочинами.

Як повідомили УНІАН у прес-слубі ГУБОЗ МВС України, до складу ОЗУ входило п’ятеро осіб (усі раніше засуджені) на чолі з уродженцем Черкас Б., відомим у кримінальних колах на прізвисько «Пух». Серед інших членів угруповання здирників - уродженець Російської Федерації на прізвисько «Чечен».

Зловмисникам інкримінують, зокрема, вимагання у місцевого мешканця 14 тис. дол. Як встановили оперативники УБОЗ, «Пух» разом з іншими учасниками ОЗУ силоміць відвезли громадянина М. до села Нова Буда (Київська область). Під загрозою розправи над близькими родичами чоловіка змусили виконувати роботи на будівництві. Попри постійні погрози, потерпілому вдалося втекти і він звернувся за допомогою до правоохоронців. Невдовзі зловмисників було затримано.

За матеріалами працівників спецпідрозділу БОЗ слідчим управлінням УМВС України в Черкаській області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.189 (вимагання), ч.4 ст.187 (розбій) та ч.3 ст.149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкції цих статей передбачать до 8 років позбавлення волі.