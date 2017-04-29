Ентузіасти створили альтернативний промо-ролик Києва до Євробачення

Група ентузіастів-професійних телевізійників створила альтернативне промо-відео України та Києва до Євробачення-2017, повідомляє Українська правда.

Ролик називається Meet the real Ukraine і показує "неідеальний" Київ і Україну. На ряду з красивими краєвидами міста, знятими з дронів, на відео присутні кадри війни.

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"Ідеального світу не існує. Світу, де всі щасливі та усміхнені... Немає світу, в якому всі здорові. Де не кидають дітей. Де немає воєн і брехні... Так само, як і немає світу без краси, любові, щастя і правди... Світ, в якому є щось одне - нереальний і неповний. У ньому немає гармонії. Все, що однобоко - без гармонії. Все, що однобоко - неправдиво", - кажуть творці.

Автор ідеї, режисер і креативний продюсер Наталя Пятигіна. Побачивши офіційний промо-ролик Києва до Євробачення, створений Міністерством закордонних справ, Наталія зібрала команду з 20 колег-телевізійників і запропонувала їм зняти альтернативне відео.

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Всі учасники команди - режисери, редактори, оператори з різних телеканалів і продакшн-студій - працювали на волонтерських засадах. Знімальне обладнання також позичали у колег. Таким чином, бюджет проекту становить 0 гривень.