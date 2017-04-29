В Одесі підтвердили, що затриманий в Лівії танкер належить Україні

Затриманий в Лівії танкер "Рута" під українським прапором належить одеській компанії. Про це УНІАН повідомив представник адміністрації Одеського морського торгового порту. За його даними, судно "Рута" побудовано в Болгарії в 1989 році.

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"Його довжина - 77,5 метра, ширина – 14,5 метра, позивний – Urse. Валовий тоннаж танкера – 1901 тонна, а дедвейт (сума маси корисного вантажу, перевезеного судном, маси палива, масла, технічної та питної води, екіпажу і продовольства) становить 3330 тонн", - сказав представник.

Він уточнив, що до 1992 року "Рута" входила в склад суден Чорноморського морського пароплавства, потім належала Одеському морському торговельному порту. З 2011 року його власником є одеська компанія Manchester Shipping S. A. Екіпаж теплохода складається з жителів Одеського регіону.

За неперевіреними даними, судно, що транспортувало дизельне паливо з Лівії на Мальту.

Раніше агентство Reuters з посиланням на представника ВМС Лівії повідомило, що лівійські військово-морські сили затримали два судна за підозрою в контрабандне вивезення нафти з цієї країни. Інцидент стався в районі Сиди Саїд, розташованому на захід від столиці Лівії Тріполі.

Перед затриманням судів три години тривала перестрілка. Одним із захоплених судів став танкер "Рута", який ходить під прапором України. На другому судні під назвою "Stark" – прапор невстановленої африканської країни.

Довідка УНІАН. 28 червня 2016 року берегова охорона міста Завія в прибережних водах Лівії затримала танкер "Теметерон", членами екіпажу якого були громадяни України, Російської Федерації та Греції.