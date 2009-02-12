«Фаїна» проходить перевірку перед заходом у порт Момбаса

Українське суховантажне судно "Фаїна", звільнене з піратського полону минулого тижня, проходить перевірку перед заходом у порт кенійського міста Момбаса, повідомив РІА “Новости”консул РФ у Кенії Армен ПОПОВ.

Суховантажене судно "Фаїна" було захоплене піратами 25 вересня 2008 року біля берегів Сомалі. На момент захоплення на "Фаїні" знаходилися 17 громадян України, троє росіян з Петербурга і один громадянин Латвії. Капітан судна - громадянин Росії Володимир Колобков - помер від серцевого нападу. Сомалійські пірати 5 лютого одержали 3,2 мільйона доларів викупу за українське судно і залишили його. Після цього "Фаїна" почала рух своїм ходом у кенійський порт Момбаса під охороною американського корабля. "Фаїна" везе до Кенії продані цій африканській країні 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки та боєприпаси.

"Справді, судно стоїть на рейді неподалік від Момбаси і проходить процедуру перевірки документації", - сказав А.ПОПОВ.

Консул повідомив також, що тіло покійного капітана "Фаїни", найімовірніше, буде відправлене разом з екіпажем в Україну спеціальним рейсом, який напередодні доставив у Момбасу нову команду судна.

"Ми спілкувалися з агентами власника "Фаїни", і вони запевнили нас, що український чартер дочекається нас і забере тіло капітана разом з рештою членів екіпажу", - сказав А.ПОПОВ.

За інформацією, що є в консула, з України тіло капітана і двох росіян зі складу екіпажу відправлять у Росії.

«Агенти судновласника також сказали нам, що всі будуть доставлені за місцем свого проживання", - сказав співрозмовник агентства.