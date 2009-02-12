Пожежа в автобусі Краматорськ-Луганськ: семеро загиблих

Сьогодні об 11.13 у Слов`янському районі Донецької області на автошляху між селами Райгород і Брусине сталася пожежа у рейсовому автобусі «ЛАЗ», який прямував із Краматорська до Луганська.

В автобусі перебували 30 осіб. За оперативними даними, семеро із них загинули, 16 постраждали, доля ще сімох невідома, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

Об 11.35 пожежу було локалізовано силами двох рятувальних відділень МНС, а об 11.55 - ліквідовано. Триває розслідування.