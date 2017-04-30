Порошенко висловив співчуття рідним та близьким Бориса Олійника у зв’язку з його смертю

Президент Петро Порошенко висловив співчуття рідним, близьким та колегам Бориса Олійника у зв’язку з його смертю.

«Українська культура понесла непоправну втрату – пішов у вічність видатний поет та громадський діяч, Герой України, голова Українського фонду культури Борис Ілліч Олійник», - йдеться у співчутті президента.

Глава держави зазначив, що Україна втратила митця, творчість якого наповнювала гордістю за рідну землю та її народ. «Він багато зробив, щоб нація утвердила свою мову і культуру», - підкреслив президент.

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«Схиляю голову в глибокій скорботі і висловлюю сердечні співчуття рідним і близьким Бориса Ілліча Олійника. Світла пам’ять про прекрасну людну та великого патріота України назавжди залишиться у наших серцях», - зазначається у співчутті.

Як повідомляв УНІАН, Борис Олійник помер сьогодні на 82-му році життя після важкої тривалої хвороби.

Олійник був академіком НАН України, головою Українського фонду культури, народним депутатом Верховної Ради з 1992 по 2006 роки; колишнім главою парламентської делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи. Герой України (2005).