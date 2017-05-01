Свято шашликів і маївок: історії і традиції 1 травня (відео)

У радянський час це було одне з найважливіших свят у році, яке супроводжувалося масовими демонстраціями.

Сьогодні ж в Україні 1 травня втратило свій початковий політичний характер. Для більшості людей це всього лише додатковий вихідний, привід для розваг, а також початок дачно-городнього сезону.

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В яких країнах 1 травня влаштовують вуличні свята, а де зазначають весняний карнавал студентів, дивіться у ролику УНІАН.