Свято шашликів і маївок: історії і традиції 1 травня (відео)
10:43, 01 травня 2017Суспільство
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1 травня в різних країнах відзначають День праці.
В Україні 1 травня - просто додатковий вихідний і свято шашлика / Скріншот УНІАН
У радянський час це було одне з найважливіших свят у році, яке супроводжувалося масовими демонстраціями.
Сьогодні ж в Україні 1 травня втратило свій початковий політичний характер. Для більшості людей це всього лише додатковий вихідний, привід для розваг, а також початок дачно-городнього сезону.
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В яких країнах 1 травня влаштовують вуличні свята, а де зазначають весняний карнавал студентів, дивіться у ролику УНІАН.
Свято шашликів і маївок: історія та традиції 1 травня
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