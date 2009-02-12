У Київраді більше години шикують простих смертних до мікрофона

У Київській міській раді вже більше години не можуть організувати виступи представників ініціативних груп киян, які сьогодні пікетують мерію.

Як передає кореспондент УНІАН, вже оголошено другу перерву, яка триває близько півгодини у зв’язку з визначенням процесу виступів.

Після першої перерви в засіданні Київради заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ завів до сесійної зали надто велику кількість мітингувальників, через що неможливо було визначити, хто і з якого приводу виступатиме перед депутатами.

Представники опозиційних фракцій намагалися переконати представників громадськості, щоб вони залишили своїх довірених осіб, які можуть озвучити свої вимоги, а решті – залишити сесійну залу.

Вони також зазначали, що мають підготовлені відповідні проекти рішень Київради і щодо зниження тарифів, і щодо муніципальних надбавок, а також з приводу МАФів тощо.

Разом з тим О.ДОВГИЙ запросив до виступу людей від пікетувальників, які не підготовлені, обгрунтовуючи це тим, що вони будуть виступати незаангажовано.

В результаті через неможливість визначитися з тими, хто озвучить вимоги до депутатів, було оголошено нову перерву. Як зазначили представники фракції Блоку Віталія Кличка, є намір скласти списки тих, хто виступатиме, і вже після перерви провести організоване засідання із запрошенням представників громадськості до виступів.

Як повідомляв УНІАН, кияни сьогодні пікетують мерію, вимагаючи скасувати ряд рішень. Зокрема, вимагають знизити тарифи на житлово-комунальні послуги, зберегти столичну безплатну медицину.

Акція організована громадськими організаціями столиці та політичними силами, зокрема БЮТ, Блоком Катеринчука, КПУ. Учасники акції також тримають прапори Блоку Віталія Кличка, «Народної Самооборони» тощо.

Пікетувальники також вимагають від Київради не робити дитячі і підліткові клуби міста платними.

В акції беруть участь люди різного віку, у тому числі студенти, які прийшли з табличками назв своїх навчальних закладів, а також члени профспілкових організацій та інші.

За даними БЮТ, всього під стінами мерії зібралися понад 10 тис. киян, протестуючи проти діяльності Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Депутати Київської міської ради вирішили заслухати на сьогоднішньому засіданні представників ініціативних груп киян, які зібрались біля мерії.