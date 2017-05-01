У Херсоні на мітингу сталися сутички (фото, відео)

Сьогодні, 1 травня, в День праці, у Херсоні відбулися зіткнення, у регіоні намагалися дестабілізувати ситуацію, передає Мост.

Традиційно, 1 травня прокомуністичні руху та їхні нечисленні прихильники збиралися в парку Слави міста.

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Сталися кілька сутичок, але поліція спільно з активістами зупинила агресивні дії. Останні прийшли з українською національною символікою і вимагали від комуністів покинути територію парку.

Відбулася низка словесних перепалок і сутичок, під час яких особливо активні учасники комуністичного мітингу отримали незначні травми.

Відео зіткнень прихильників КПУ та активістів у Facebook опублікував журналіст Євген Волков:

Як повідомляв УНІАН, 1 травня у Вінниці під час проведення першотравневого мітингу між представниками окремих політичних сил виникла конфліктна ситуація.