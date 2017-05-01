"Комуняку - на гілляку": у Вінниці під час мітингу сталася сутичка (фото, відео)
Першотравневу демонстрацію у Вінниці перервали бійкою.
Сьогодні у Вінниці під час проведення першотравневого мітингу представниками окремих політичних сил виникла конфліктна ситуація. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції України у Вінницькій області.
Зазначається, що близько 20 молодих людей, які не поділяли політичні погляди мітингувальників, намагалися завадити проведенню заходу та почали виривати з рук учасників акції прапори.
Молодики вигукували "Слава Україні!" та "Комуняку — на гілляку", їхні обличчя були приховані масками, передає vlasno.info.
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"Конфліктну ситуацію швидко припинили працівники поліції, які відтіснили з натовпу молодиків та змусили покинути територію проведення мітингу", - йдеться у повідомленні.
У главку зазначили, що поліцейські не допустили подальшого розгортання конфлікту та забезпечили правопорядок до завершення заходу.
"Серед учасників інциденту постраждалих не зафіксовано", - повідомили у поліції.
Подія внесена до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Поліцією встановлені учасники події і їхнім діям буде дана правова оцінка, додали в прес-службі.