Поїзд Санкт-Петербург - Київ розірвав «Ладу» навпіл

У Чернігівській області при зіткненні легковика з пасажирським потягом «Санкт-Петербург - Київ» загинули двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 12-ї години поблизу села Анисів.

38-річний водій автомобіля «ВАЗ-2106» проігнорував попереджувальний сигнал світлофору і виїхав на залізничний переїзд. У цей час у напрямку столиці зі швидкістю майже 90 кілометрів за годину рухався пасажирський потяг №53 сполученням «Санкт-Петербург – Київ». Внаслідок удару легковик розірвало навпіл. Передня його частина та двигун розлетілися від переїзду на 30 метрів, а салон «Лади» підім’яло під локомотив і тягнуло по колії майже 850 метрів.

При цьому в МНС зазначили, що лише за щасливою випадковістю потяг не зійшов із рейок.

Водій авто та його 70-річна мати загинули на місці пригоди. Щоб дістати їхні тіла, на місце ДТП прибув спецавтомобіль аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного облуправління МНС.

Також довелося різати зігнуті конструкції переднього відбійника локомотива, аби потяг зміг продовжити рух. Затримка руху становила 2 години 20 хвилин.