Експерт: Тимошенко ігнорує реальні можливості

Наміри уряду запозичити 5 млрд. доларів у Російської Федерації під високі відсотки суперечать логіці, оскільки ці кошти можна залучити без зайвих політичних та економічних ризиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам голова Української консалтингової групи «Радичі» Василь ЯБЛОНСЬКИЙ.

За його словами, оприлюднені у ЗМІ умови Росії для надання цього кредиту, зокрема, “високий відсоток (ставка LIBOR плюс 8-9% річних), згода України на так званий «нульовий варіант» щодо боргів та активів СРСР, можливі політичні зобов’язання щодо НАТО чи Чорноморського флоту, свідчать про те, що в разі укладення угоди про такий кредит Україна може більше втратити, ніж здобути».

В.ЯБЛОНСЬКИЙ вважає, що “на Росії світ клином не зійшовся”. “Потрібно шукати позичок там, де розуміють і поважають національні інтереси України”, - додав він.

За словами експерта, уряд США через прес-секретаря Державного департаменту США Роберта ВУДА від 11 лютого заявив про те, що США готові розглянути прохання України про надання кредиту.

Він вважає, що “США, уряди західних країн якщо й висуватимуть додаткові вимоги, то вони, як і раніше, будуть стосуватися боротьби з корупцією та оздоровлення державних фінансів, такі умови будуть на користь Україні».

В.ЯБЛОНСЬКИЙ нагадав, що з ініціативою звернення до Федеральної резервної системи США щодо отримання кредиту виступив екс-голова Верховної Ради України, голова «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.

Експерт вважає, що “це цілком здорова і вчасна ідея, яка в разі реалізації українською владою могла б дати Україні шанс доступу до відносно дешевих ресурсів без значних політичних ризиків”.