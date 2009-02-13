Промисловий спад в єврозоні прискорився

Обсяг промислового виробництва в єврозоні знизився в грудні 2008 року на 12 відсотків до того ж місяця минулого року, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Євростату. Це падіння стало рекордним мінімум з 1986 року, коли почала вестися відповідна статистика. Щодо попереднього місяця зниження склало 2,6 відсотка.

Компанії єврозони скорочують обсяги виробництва, оскільки фінансова криза призвела до істотного зниження попиту на більшість груп товарів. У листопаді обсяги виробництва впали на 7,7 відсотка проти листопада 2007 року.

В окремих країнах темпи зниження виявилися значно вищими, ніж у середньому по регіону. Наприклад, в Іспанії цей показник склав 19,6 відсотка.

Падіння виробничих показників позначається і на темпах зростання ВВП в цілому. Наприклад, за попередніми даними, у Франції в четвертому кварталі економіка скоротилася на 1 відсоток, такий же результат був зафіксований і в Іспанії. Згідно з прогнозами ЄС, обсяг економіки єврозони в 2009 році знизиться на 1,9 відсотка.

Лента.ру